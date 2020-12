Eine äußerst unangenehme Situation erlebten Polizeibeamte Mittwochnacht in der Rahdener Straße bei der Kontrolle eines 41-jährigen Autofahrers.

Als die Einsatzkräfte den Espelkamper um kurz vor 1 Uhr sitzend in einem VW ansprachen, bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch. Kurz darauf gab der 41-Jährige zu Protokoll, dass er am Corona-Virus erkrankt sei und setzte sich eine Schutzmaske auf. Ausweisen konnte er sich nach Angaben der Polizei nicht. Erste polizeiliche Abfragen ergaben, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. In der Folge brachten die Polizisten den immer unkooperativer auftretenden Espelkamper unter den gebotenen Schutzbestimmungen ins Krankenhaus Lübbecke. Dort nahm man ihm eine Blutprobe ab. Anschließend sorgten die Beamten dafür, dass der Mann seine häusliche Quarantäne wieder einhielt.

Neben einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre wird er sich mit einer Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz, wegen Trunkenheit am Steuer und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Für den Mühlenkreis dokumentierte die Polizeileitstelle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie insgesamt vierzehn weitere Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre. Im Einzelnen ergab sich folgendes Bild: Minden und Petershagen (5), Porta Westfalica (2), Bad Oeynhausen (2) und Lübbecke (5).