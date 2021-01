Zwei „alte Bekannte“ haben in der Nacht zu Dienstag für einen Polizeieinsatz in Espelkamp aufgrund eines Streits gesorgt. An der Wohnanschrift befanden sich nach Angaben der Polizei zwei alkoholisierte Zimmernachbarn im Alter von 39 und 49 Jahren, als die Beamten eintrafen. Während der Ältere versprach, die Wohnung freiwillig zu verlassen, zeigte sich der 39-Jährige gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Als der Mann mit erhobenen Armen auf die Polizisten zuging und diese verbal bedrohte, war deren Geduld am Ende und sie nahmen den Mann fest.

Sowohl dabei wie auch während der Fahrt zur Wache in Minden leistete der betrunkene Espelkamper erheblichen Widerstand. Aus diesem Grund verbrachte er die Nacht nach einer Blutprobe in der Ausnüchterungszelle.

Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen ihn. Für ihn und auch für die Einsatzkräfte stellt dies keine neue Situation dar. Erst am vergangenen Donnerstag trat der 39-Jährige wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit seinem 49 Jahre alten Kontrahenten – dabei wurde auch eine Gaspistole verwendet – ebenfalls die Reise auf die Mindener Wache an. Dort verbrachte er auch den Jahreswechsel.