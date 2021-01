Seniorenbüro in neuer Trägerschaft

Das Seniorenbüro Espelkamp hat mit dem Ludwig-Steil-Hof einen neuen Träger. Die evangelische Stiftung übernimmt die Einrichtung, die ihren Sitz im Bürgerhaus hat, vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das DRK war seit den Anfängen des Seniorenbüros der Träger.

„ Wichtig war für uns, dass die langjährige Arbeit weiter fortgesetzt werden kann Wichtig war für uns, dass die langjährige Arbeit weiter fortgesetzt werden kann “ Andreas Besser

Dass es am Ende zur Übernahme durch den Steil-Hof gekommen ist, freut nicht nur die vielen Senioren und Angehörigen, die tagtäglich im Büro Rat, Hilfe und auch Weiterbildung suchen. Seniorenbüro-Leiterin Katrin Kischkel sagte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir sind froh, dass wir unsere Arbeit weiter fortsetzen können und auch an unserem Standort bleiben dürfen. Das ist uns wichtig.“ Kischkel dankte in diesem Zusammenhang auch der Stadt Espelkamp, die das Büro seit der Gründung ebenfalls unterstützt.

Ergänzung

Der Ludwig-Steil-Hof ist seit langem im Bereich der Seniorenhilfe tätig und hält neben Möglichkeiten zum Betreuten Wohnen unter anderem auch das Seniorenwohnheim „Volkeninghaus“ vor. Damit ergänzen sich die evangelische Stiftung und das Seniorenbüro ideal.

Als Gründe für den Wechsel der Trägerschaft teilte das DRK mit, es habe seit vielen Jahren keine Landes- und Bundesmittel mehr für das ansonsten erfolgreiche Projekt Seniorenbüro gegeben. So hätte jedes Jahr ein Großteil der anfallenden Kosten vom Träger aufgebracht werden müssen. Daher habe sich schon seit Längerem die Frage nach der Zukunft des Seniorenbüros gestellt, zumal das Hauptgeschäftsfeld des Trägers die Kinderbetreuung ist. „Wichtig war für uns, dass die langjährige Arbeit weiter fortgesetzt werden kann“, so DRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Besser.

Eine Idee

Es entstand die Idee, einen neuen Träger für die traditionsreiche Einrichtung zu finden. Die evangelische Stiftung Ludwig-Steil-Hof zeigte Interesse. „Dadurch entsteht eine strukturelle Anbindung an einen großen Träger der Seniorenhilfe, der fest in der Stadtgesellschaft Espelkamps verwurzelt ist – ich denke, das Seniorenbüro kommt so in gute Hände“ so Besser. „Ich danke, auch im Namen des Vorstands, Katrin Kischkel und Iris Eikmeier für die langjährige gute Zusammenarbeit und wünsche dem Seniorenbüro Espelkamp weiterhin viel Erfolg.“

Pfarrer Stefan Bäumer, Vorstand des Ludwig-Steil-Hofs, freut sich auf die Bereicherung des Angebots der Seniorenhilfe in der evangelischen Stiftung.

Unter dem Motto „Aktiv sein und gebraucht werden“ fördert das Seniorenbüro seit 25 Jahren das freiwillige soziale Engagement von ehrenamtlich Aktiven. Die Beratung, Vermittlung, Begleitung und Fortbildung von Senioren, die neue Aktivitäten und Aufgaben suchen, die ihr Wissen und Können für andere einsetzen und selbst bestimmt am öffentlichen Leben teilhaben wollen, steht dabei im Vordergrund. Kontakte entstehen in Projekten und Gruppen sowie in Einzelgesprächen – durchschnittlich 25 bis 30 pro Tag.

Persönliche Gespräche

„Gerade im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig die persönlichen Kontakte sind, selbst, wenn sie nur noch telefonisch stattfinden konnten und gemeinsame Aktivitäten abgesagt werden mussten“ so Leiterin Katrin Kischkel.

Der Startschuss der Arbeit im DRK-Seniorenbüros fiel im Dezember 1994 durch die Aufnahme in das Modellprogramm „Seniorenbüros“ des damaligen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Träger war seit der Gründung der DRK-Kreisverband Altkreis Lübbecke. In den ersten drei Jahren des Bestehens wurde die Arbeit des Büros über das Modellprogramm des Ministeriums finanziert.

Förderverein

Weitere zwei Jahre gab es eine so genannte Übergangsförderung und damit einhergehend die verstärkte finanzielle Unterstützung durch den DRK-Kreisverband, den DRK-Ortsverein Espelkamp sowie durch die Stadt Espelkamp, die auch die Räume stellt (von 1994 bis 2008 am Wilhelm-Kern-Platz 1c, seit Sommer 2008 im Bürgerhaus).

Die ehrenamtlich Engagierten gründeten 1997 den Förderverein für das Seniorenbüro im Altkreis Lübbecke, um durch Mitgliedsbeiträge und Sponsorensuche zur Finanzierung beizutragen.