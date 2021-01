In der Verhandlung ging es um Einbrüche in elf Wohnhäuser und eine Kindertagesstätte in Stemwede, Rahden und Espelkamp, die der Mann in der Zeit vom 2. Januar 2020 bis 2. Juni 2020 verübte. In zwei Fällen war es beim Versuch geblieben. Insgesamt hat der Angeklagte dabei laut Staatsanwaltschaft Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert von knapp 34.000 Euro erbeutet. Gerichtssprecher Guis­kard Eisenberg erklärte, dass der Espelkamper überdies wegen einer Tat im Jahr 2019 bereits vom Amtsgericht Minden verurteilt wurde, wogegen er Berufung am Landgericht eingelegt hatte. Dort lautete das Urteil zwei Jahre auf Bewährung.

Nun verhängte die erste Strafkammer des Landgerichts Bielefeld gegen den Mann eine weitere Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen weiterer sieben Fälle von Wohnungseinbruchdiebstählen und versuchten Einbrüchen.

Da der 33-Jährige, wie Eisenberg erklärte, drogenabhängig ist und es sich bei den Taten um „Beschaffungskriminalität“ handelte, ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Zuvor muss der Täter aber noch für ein Jahr und drei Monate in Haft bleiben. Seine bereits abgesessenen sieben Monate Untersuchungshaft werden angerechnet.