Kreis versteht den Unmut

Während einer Impfaktion auf dem Gelände der Stiftung haben Mitarbeiter des Steil-Hofes , unter ihnen auch Vorstand Pfarrer Stefan Bäumer, sowie Angehörige Corona-Impfungen erhalten, obwohl sie nicht zur Prioritätengruppe 1 gehörten. Die Verantwortlichen im Ludwig-Steil-Hof haben Fehler während der Impfaktion zugegeben und sich unter anderem beim Stiftungsrat entschuldigt (wir berichteten). Den Vorwurf des Vorsatzes wies Bäumer jedoch vehement zurück.

Die Kreisverwaltung erklärte, dass bei Impfaktionen dafür Sorge getragen werden müsse, „die Impfstoffdosen an Menschen aus der höchsten Priorität zu verimpfen“.

Innerhalb des Corona-Krisenstabes, der bei der Kreisverwaltung gebildet wurde, gibt es die „Koordinierungseinheit“, die unter anderem für die Belieferung mit dem Impfstoff zuständig ist. Auf die Frage, ob es am Impftag im Steil-Hof am Montag, 20. Januar, Rückfrage seitens des Steil-Hofes gegeben habe, wie mit übrig gebliebenen Impfdosen verfahren werden solle, sagte Hemann: „Dem Krisenstab des Kreises Minden-Lübbecke liegen keine Informationen vor, wonach am Tag des Impfens Rückfragen von Seiten des Ludwig-Steil-Hofes oder des durchführenden Ärzteteams beim Kreis eingegangen wären.“

Seitens der Kreisverwaltung sitzt Kreisdirektorin Cornelia Schöder im Rat der Stiftung Ludwig-Steil-Hof. Der Stiftungsrat hat die Entschuldigung Bäumers zu den gemachten Fehlern akzeptiert und zur Vermeidung von ähnlichen Geschehnissen mit Diakon Peter Dürr einen Ombudsmann einberufen.