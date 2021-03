Der Tisch – oder besser die Tafel – ist gedeckt und steht mitten vor dem Bürgerhaus. Die Mitarbeiter des Steak-Houses sind vor Ort – in voller Montur und zum Bedienen der Gäste bereit. Gäste aber gibt es natürlich noch nicht, wegen des Corona-Lockdowns. Und der sehr eindringliche Lärm von herunterfallenden Löffeln in metallene Besteckkästen sorgt zwar nicht für Verweil-Qualität, dafür aber werden die vorbeigehenden Passanten auf die Aktion aufmerksam. „ Irgendwann reicht es auch. “ Johann Schneider Die Mitarbeiter der vier gastronomischen Betriebe Schneiderei, Schneiders am Brunnen, Steak-House und Brauhaus haben mit dieser Aktion und dem absichtlichen Löffel-Geschepper auf die dramatische Situation im Gastronomie-Gewerbe aufmerksam gemacht.