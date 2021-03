Dann soll es auch im Kreis Minden-Lübbecke genügend Anlaufstellen dafür geben. Die Mühlenkreiskliniken (MKK) bauen deshalb an zwei Standorten Zeltstädte für solche Testzen­tren auf: auf Kanzlers Weide in Minden und auf dem Gelände des Blasheimer Marktes in Lübbecke, an der B65 gelegen und damit gut erreichbar. Wie MKK-Sprecher Christian Busse auf Anfrage sagte, sollen beide Zentren voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche an den Start gehen.

Bislang werden Schnelltests im Altkreis Lübbecke in Zentren in Espelkamp und in Hüllhorst angeboten.