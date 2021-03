Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 89-jährigen Mann aus Lübbecke, teilt die Polizei-Pressestelle mit.

Eine Frau hatte sich am Nachmittag bei der Polizei gemeldet und den Beamten berichtet, dass sie ihren Angehörigen vermissen würde. In der Folge konnte ein Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen am Morgen auf dem Maschweg hergestellt werden. Wie bereits berichtet , hatte ein Autofahrer den 89-Jährigen beim Überqueren der Straße erfasst. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.