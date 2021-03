Von Ortsschild und Schutzplanke

Radwegplanung an General-Bishop-Straße in Espelkamp beschäftigt neuen Mobilitätsausschuss

Espelkamp – WB -

Von Arndt Hoppe

Die lange Geschichte der Planungen zum Radweg an der General-Bishop-Straße kommt so schnell nicht zum Ende. Sie wurde jetzt im neu gebildeten Ausschuss für Mobilität und Umwelt um die Kapitel „Ortseingangsschild“ und „Schutzplanke“ ergänzt. Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, stellte die neueste Entwicklung in der Sitzung am Dienstag im Saal des Bürgerhauses vor.