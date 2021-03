Politisch hat der CDU-Kreisvorsitzende Oliver Vogt schon viel Erfahrung gesammelt, sowohl in Stadtrat und Kreistag als auch in der Parteiarbeit und als Bundestagskandidat 2017. Dennoch ist der promovierte Physiker aus Espelkamp mit seinen 43 Jahren immer noch ein junger Bewerber um ein Bundestagsmandat. Der Altersdurchschnitt im wichtigsten politischen Gremium des Landes beträgt 49,4 Jahre. „Ich möchte als starke Stimme in Berlin dafür sorgen, dass Minden-Lübbecke in der Bundespolitik wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält, ganz so wie es zu Steffen Kampeters Zeit als Bundestagsabgeordneter war“, sagt Vogt.