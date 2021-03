Acht Tage – teuer wie drei Winter

Zunächst erklärte er, dass die Straßen im Stadtgebiet vier Stufen zugeordnet sind. Welche Straßen zu welcher Stufe gehören, entscheide nicht der Bauhof selbst, sondern basiere auf einem Ratsbeschluss von 2012. „In Stufe 1 gehören Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung. Sie werden als erste geräumt und gestreut.“ Dazu gehörten auch Abschnitte wie Brücken, Ampeln und Kreisel. „Die Kommune hätte die Möglichkeit, die Zahl noch weiter runter zu setzen als jetzt“, betonte der Fachmann. „ Wir konnten in Stufe 3 nichts machen. Wir mussten immer wieder von vorne anfangen. “ Uwe Kahmeyer Straßen aus Stufe 2 (erhöhte Verkehrsbedeutung) werden nur geräumt – etwa solche mit Busverkehr, an Kindergärten oder in Industriegebieten. „Erst wenn die Straßen aus den ersten beiden Stufen befahrbar sind, kommen die nachrangigen Straßen dran.“ In diesem Zusammenhang seien die starken Schneeverwehungen an den ersten Tagen das größte Problem gewesen. „Wir konnten in Stufe 3 nichts machen. Wir mussten immer wieder von vorne anfangen“, beschrieb Kahmeyer die Situation.