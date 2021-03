Trotz Ungewissheit wird angepackt

Die derzeitige Situation ist für den Verein Pro Waldfreibad eine echte Hängepartie. Der Betreiber des Espelkamper Freibades hat am Samstag die Vorbereitungen aufgenommen, die Einrichtung für eine mögliche Öffnung vorzubereiten. Aber wann diese sein wird und ob überhaupt geöffnet wird, steht noch in den Sternen.

Aufräumarbeiten

Dennoch haben die Vereinsmitglieder auch in diesem Jahr mit den allgemeinen Aufräumarbeiten begonnen. Die Beseitigung des Laubes aus den Rabatten stand an. Schon im Vorfeld hatten sich Betriebsleiter Bernhard Möhle und der Meister für Bäderbetriebe Marcel Bernhardt an die Reinigung des Beckens gemacht.

Das Espelkamper Waldfreibad wird für die Saison hergerichtet. Foto: Andreas Kokemoor

„Wir haben bisher noch keine Signale oder Vorgaben von der Regierung dafür erhalten, wie eine Freibad-Saison aussehen könnte in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie und damit verbundene Auflagen das Leben weiterhin beeinflussen“, betonte Horst Radtke, Vorsitzender des Vereins. Stand jetzt blieben Freibäder geschlossen. Und dennoch gingen zum Aufräum- und Putz-Auftakt zehn Ehrenamtliche ans Werk.

„ Falls eine Öffnung erlaubt ist, können wir nicht von heute auf morgen mit den Arbeiten beginnen. Falls eine Öffnung erlaubt ist, können wir nicht von heute auf morgen mit den Arbeiten beginnen. “ Horst Radtke

Denn gleichzeitig sagte Radtke: „Falls eine Öffnung erlaubt ist, können wir nicht von heute auf morgen mit den Arbeiten beginnen.“ Für Pro Waldfreibad gibt es eine besondere Motivation. „Schließlich ist diese die letzte Saison in diesem Bad.“ Radtke wies auf den bevorstehenden Umbau des „alten Schätzchens“ hin, der bereits im Herbst beginnen soll (wir berichteten).

„Wir tun so, als ob wir im Mai öffnen dürfen. Unser Weg sieht eine Saison bis September vor“, beschrieb er das Szenario.

Der Vereinsvorsitzende Horst Radtke beim Arbeitseinsatz. Foto: Andreas Kokemoor

Radtke erklärte, dass der Verein Pro Waldfreibad über ein Hygienekonzept verfüge, das sich im vergangenen Sommer bereits bewährt habe. „Ich gehe davon aus, dass ein neues Konzept, sofern es denn zu einer Öffnung kommen wird, noch einmal – in welcher Form auch immer – verschärft wird“, sagte Radtke. Darüber müssten sich alle Beteiligten im Klaren sein.

Der erste Arbeitseinsatz am Espelkamper Waldfreibad in diesem Jahr stand wetterbedingt lange Zeit auf der Kippe und kurz vor einer Absage. Doch kaum ließen sich die freiwilligen Helfer am Samstagmorgen im Bad blicken, kam sogar die Sonne durch die Wolken. Einen kurzen Regenschauer nutzten die Ehrenamtlichen für eine Frühstückspause.

Fließender Übergang

An allen weiteren Samstagen wollen die Helfer wieder kommen. „Es wäre für uns als Betreiber schade, wenn es tatsächlich keine Öffnung geben würde“, erklärte Radtke.

Und dies sagte er nicht nur, weil eine Öffnung auch der Wunsch der Stadt sei. Radtke möchte einen fließenden Übergang zur nächsten Generation Waldfreibad. Denn auch in ein paar Jahren soll der Verein Pro Waldfreibad weiterhin Betreiber der dann umgebauten Einrichtung sein.