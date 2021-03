Mokimo – so heißt die neue Anlaufstelle für alle Kids in und um Espelkamp. Das Bekleidungsgeschäft hat seinen Sitz im Gebäude der ehemaligen Ostlandapotheke, direkt an der Kreuzung zur Birger-Forell-Straße in der Ostlandstraße 12. Brandneu Inhaberin ist Vilija Meyer, die den „Kids Concept Store“ mit drei weiteren Mitarbeiterinnen betreibt. Und das Geschäft ist brandneu. Es sei alles noch „ganz frisch“, sagt die 41-jährige Inhaberin. Erst seit Montag sind die Mokimo-Türen geöffnet. Auf 160 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es für die Kleinen, oder besser für die Eltern der Kinder, so manch Neues zu entdecken. Für Neugeborene ist dabei ebenso jede Menge im Angebot wie für Jungen und Mädchen bis zu neun Jahren.