Die Sonne bekommt langsam wieder mehr Kraft. Die Obstbäume und die Pflanzen arbeiten die ersten Knospen aus. Und selbst der Kalender gibt an, dass am kommenden Samstag, 20. März, Frühlingsanfang ist. Dieses Datum ist den sieben Alpakas von Michael Kamlage und seinem besten Freund Ole ziemlich egal. Die Tiere richten sich nicht nach irgendwelchen Zahlen auf dem Papier. Vielmehr genießen die sieben Vierbeiner das Leben auf der 3000 Quadratmeter großen Wiese in Bersenbrück. Dabei haben die Tiere, die zur Familie der Kamele gehören, nicht nur einen großen Appetit, sondern sind auch mit großer Neugier ausgestattet. Neugier Und so kommt es schon häufiger mal vor, dass Hannes, Lenny, Viktor, Luis, Tom, Paul und Casimier – so die Namen der sieben Alpakas – ihren kleinen „Nachmittags-Happen“ unterbrechen. Denn an ihrer Weide gehen wieder einmal neugierige Passanten vorbei. Die bleiben stehen und begutachten ausgiebig die felligen Tiere. Da starren Lenny und Co. dann auch gerne mal zurück. Ab und an lassen sie es sich auch nicht nehmen, den „Zaungast“ aus der Nähe zu betrachten. Doch keine Sorge. Wenn die Alpakas näher kommen, hat das nur den Grund, die große Neugier zu stillen.