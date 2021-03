Platz 263 mit einem Notendurchschnitt von 4,03 – das ist das Ergebnis der Stadt Espelkamp beim Fahrradklima-Test 2020 des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club). In der Kategorie der Städte von 20.000 bis 50.000 Einwohner sind insgesamt 415 Städte in die Bewertung gekommen. Eine Verbesserung konnte Espelkamp bei dem Klimatest im Vergleich zum Ergebnis von 2018 nicht erzielen und tritt auf der Stelle. „ Es hat sich gegenüber dem Fahrradklima-Test von 2018 nichts geändert. “ Andreas Sültrup Andreas Sültrup, Espelkamper ADFC-Mitglied, aktiver Freizeit-Fahrradfahrer und ehemaliges Mitglied im Rat der Stadt, zeigt sich von dem Ergebnis Espelkamps auch nicht begeistert. „Es hat sich gegenüber dem Fahrradklima-Test von 2018 nichts geändert“, findet er deutliche Worte. Andreas Sültrup Man habe zwar einiges auf den Weg gebracht, so Sültrup. Aber: „Man hat es bei Ankündigungen belassen.