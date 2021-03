„Es hat niemand mehr Lust auf Corona.“ Bürgermeister Henning Vieker wurde während der Sitzung des Sozialausschusses im Espelkamper Bürgerhaus deutlich. Das Virus präge die Stimmungslage in der Bevölkerung. Und in den vergangenen Tagen steigt der Inzidenzwert in Espelkamp wieder an. Derzeit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 226 und es gibt 77 aktive Corona-Fälle im Stadtgebiet. Vieker mahnte eindringlich, vorsichtig zu sein. Denn die britische Corona-Mutation sei deutlich ansteckender als ihr Vorgänger.