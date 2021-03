Stadt steckt 3,5 Millionen in Straßen

Espelkamp – WB -

Von Arndt Hoppe

Die Stadt Espelkamp investiert im Jahr 2021 insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro in den Straßenbau. „Mit etwa 3,27 Millionen Euro wird ein Großteil für Erneuerungsmaßnahmen ausgegeben“, erklärte Stadtwerke-Vorstand Klaus Hagemeier, der das Straßenbauprogramm in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Umweltschutz vorstellte. „In die Erweiterung der Infrastruktur, also den Bau neuer Straßen, fließen nur 285.000 Euro.“