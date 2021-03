Ein 44-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Präses-Ernst-Wilm-Straße lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Espelkamper gegen 21.35 Uhr aus bisher unbekannten Gründen auf der Fahrbahn gelegen, als eine 49-jährige Lübbeckerin mit einem Ford aus Richtung der General-Bishop-Straße kommend nahte.

Folgenschwerer Zusammenstoß

Als die Frau den liegenden Passanten in der Dunkelheit erkannte, versuchte sie durch eine eingeleitete Bremsung noch den folgenschweren Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang jedoch, sodass der SUV den 44-Jährigen erfasste.

Nach einer Erstversorgung durch die Beamten brachten Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, den Espelkamper mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden. Für die Unfallaufnahme wurde die Präses-Ernst-Wilm-Straße in beide Richtungen vollgesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.