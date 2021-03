Mit Mehrheit aber nicht einstimmig hat der Hauptausschuss die Stellungnahme der Stadt zum Regionalplan (RP) befürwortet. Grund für die Uneinigkeit war eine mögliche Erweiterung des Sportparks Mittwald in Nachbarschaft zur Auewaldgrundschule. Zunächst stellte Johannes Hatebur in Vertretung des zuständigen Fachbereichsleiters Thorsten Blauert den Sachverhalt zum Regionalplan noch einmal vor – mit der aufgrund der eingegangenen Einwände ausgearbeiteten Stellungnahme. Diese wird an die Bezirksregierung weitergeleitet. Nachschärfen Im Anschluss erklärte Bürgermeister Dr. Henning Vieker im Bürgerhaus, dass seitens der Stadt an einigen Stellen noch „nachgeschärft werden muss“, auch wenn der RP weitestgehend den Ergebnissen der Kommunalgespräche von 2018 entspreche. Mit den formulierten Stellungnahmen gebe es einen „ausgewogenen Mix der Interessen unserer Stadt“, so Vieker. Er betonte, dass der Regionalplan vorgebe, „wie sich Espelkamp in den nächsten Jahren entwickeln soll“. Eine Ergänzung bei der Stellungnahme sorgte dann jedoch für Diskussionen.