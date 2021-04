Die Espelkamper Stadtführer haben sich jetzt getroffen und ihr Jahresprogramm im Teppichmuseum Tönsmann vorgestellt. Immerhin 16 von ursprünglich 17 geplanten Veranstaltungen betrachten die ehrenamtlich tätigen „Stadt-Lobbyisten“ unter den gegebenen Umständen als machbar. „Im vergangenen Jahr durften wir leider nur zwei unserer Veranstaltungen ausrichten, konnten aber trotzdem auf unseren individuell gebuchten Touren immerhin noch 580 Gäste bei 27 Führungen verzeichnen,“ beschreibt Katharina Klassen-Junge die Vorjahres-Aktivitäten. „Das Programm für dieses Jahr haben wir umstrukturiert. Wir haben die Vorträge auf den Herbst gelegt, in der Hoffnung, dass wir dann in den Innenräumen wieder mehrere Leute begrüßen können.“ Die Vorträge werden aufgrund der Platzverhältnisse ausnahmslos im Bürgerhaus stattfinden. Aktuelle Liste Aus dem Vorjahresprogramm seien einige Punkte mit in die aktuelle Liste aufgenommen worden, um den teilweise aufwendigen Recherchen und Vorbereitungen der Referenten Rechnung zu tragen.