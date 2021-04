„Wir haben doch alle derzeit irgendwie Frust , so eine Grundgenervtheit“, sagt der Lübbecker Pfarrer. Seine künstlerische Antwort darauf: ein „Corona-Blues“. Den Emotionen auch mal Raum geben Der 56-jährige Theologe hat bei den Menschen in seiner Hüllhorster Gemeinde und bei sich selbst bemerkt, wie die langwierige Pandemie und die eigene Hilflosigkeit an den Nerven zehrt. Der Kirchenmann sagt, dass unter Christen Wut häufig nicht gezeigt werde. Man versuche sich zu kontrollieren, halte die Handbremse angezogen.