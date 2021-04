Familien mit Kindern waren diesmal besonders eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen, um zu zeigen, dass sie die Vorgänge zu Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen und Kindergärten kritisch hinterfragen. „Kinder gehören zu den verletzlichen Seelen in unserer Gesellschaft“, hatte Organisator Victor Harder von der FEBG Espelkamp (Freie Evangelische Brüdergemeinde) in einem Einladungsschreiben betont.