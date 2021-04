Frotheim möchte seine Dorfbewohner anregen, eigene Blühwiesen mit kostenlosem Saatgut anzulegen. „Die Dorfgemeinschaft kauft das Saatgut ein und stellt es zur Verfügung. Die Aktion richtet sich an alle Frotheimer Bürger und Einrichtungen. Mit dem Projekt möchten wir die Bürger animieren, aktiv etwas für Bienen und Insektenschutz zu tun“, erklärt der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Frotheim, Jens Heiderich. Bei der Auswahl der Sorte habe sich die Dorfgemeinschaft bewusst für eine entschieden, die besonders gut für Sandböden geeignet ist. Schon im vergangenen Jahr hatte das Dorf an diesem Projekt teilgenommen und das mit Erfolg: Überall hat es geblüht und gesummt in den Blühwiesen und Blühstreifen im Ort.