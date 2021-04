Ein großer Teil der Parkplätze des neuen Einkaufszentrums an der Gerhard-Wetzel-Straße soll künftig mit begrenzten Parkzeiten belegt werden. Die Parkdauer soll zwei Stunden betragen. Wird diese überschritten, drohen dem Parker Knöllchen – aber nicht seitens der Stadt, sondern seitens einer privaten Parkraumüberwachungsfirma. Ein Einzelhändler sei an die Stadt herangetreten, erläuterte Sachgebietsleiter Johannes Hatebur während der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung und Klimaschutz am Dienstagnachmittag. Der Händler – im Ausschuss fiel der Name Aldi – habe argumentiert, dass durch die auf dem Parkplatz befindlichen Dauerparker der Umsatz des Geschäfts leide.