Wenn Kinder an ihre Schulzeit zurückdenken, sind dies meistens Erinnerungen, die einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Bei den meisten: Nicht so aber bei manchen Kindern und Jugendlichen, die Anfang der 60-er Jahre auf dem Söderblom-Gymnasium gelernt haben. Für sie war die Zeit eine Tortur – geprägt von sexuellem Missbrauch und Abhängigkeit durch einige Lehrer. Wie viele Kinder und Jugendliche von den Missständen betroffen waren, ist bis heute ungewiss. Im Gespräch mit einem ehemaligen Söderblomer, der in der damaligen Zeit die Schule besuchte, heute 75 Jahre alt und indirektes Opfer ist, wird das Ausmaß deutlich. „ Einige Lehrer haben die Dinge aufs Übelste ausgenutzt. “ 75-jähriger ehemaliger Söderblomer Er sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Der Skandal hat Ausmaße wie an der Odenwaldschule.“ Dort wurde vor einigen Jahren begonnen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, die ebenfalls von sexuellem Missbrauch dortiger Schüler geprägt war. Der 75-Jährige, der namentlich nicht genannt werden möchte, erinnert sich: „Einige Lehrer haben die Dinge aufs Übelste ausgenutzt“, sowohl an der Schule, wie auch am Internat, das dem Söderblom damals noch angeschlossen war. Lehrer hätten Schülern nachgestellt, so dass diese „unter Angststörungen litten und völlig neben sich standen“. Der 75-Jährige bezeichnet dies als „unerträglich“. Doch dies ist nur die Spitze. Lehrer untereinander hätten sich unterstützt, um die homosexuellen Vorlieben einiger Pädagogen zu befriedigen. Studienrat H. habe sich zum Schein mit einer Lehrer-Kollegin verlobt. Die habe ihm wissentlich seine Opfer zugeführt, so der 75-Jährige Scheinverlobte Zur damaligen Zeit wurde die Untertertia – die Jahrgangsstufe acht – mit Volksschülern aufgefüllt. Bei so großen Klassen kamen viele mit dem Lernstoff nicht nach. Die Scheinverlobte habe Schüler an den Studienrat H verwiesen – zum Nachhilfeunterricht.