Verluste bei Aumann

Beelen/Espelkamp -

Von Oliver Horst

Der Spezialmaschinenbauer Aumann AG mit Sitz in Beelen und Werk in Espelkamp hat 2020 ein Millionenminus eingefahren, der Umsatz brach um ein Drittel ein. Das Unternehmen steuert mit einem Arbeitsplatzabbau gegen. Die Zahl der Mitarbeiter soll von rund 1100 zu Beginn des vergangenen Jahres in den nächsten Monaten auf noch 750 sinken.