Sowohl die Evangelische Landeskirche als auch das Söderblom-Gymnasium haben angekündigt, die Geschehnisse rund um die Missbrauchsvorfälle an der Bildungseinrichtung in 1960-er Jahren aufzuarbeiten . Daniela Fricke, Beauftragte für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung in der Evangelischen Landeskirche, erklärte auf Anfrage dieser Zeitung bereits, dass man rund um das Thema sexualisierte Gewalt anders mit betroffenen Schülern hätte umgehen müssen. Entschädigung Sie führt weiter aus: „Zur institutionellen Aufarbeitung gehört zuallererst auch, dass wir als Kirche anerkennen: Kindern und Jugendlichen ist durch die sexualisierte Gewalt schreckliches Leid zugefügt worden. Entschädigen oder gar ‚wieder gut machen‘ kann man dieses nicht.“ Seit dem Jahr 2013 könnten Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche von Westfalen einen Antrag auf finanzielle Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids stellen.