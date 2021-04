Es wird wohl so schnell keinen Personalausschuss in Espelkamp geben. Der Antrag der Unabhängigen in diese Richtung ist am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit vom Hauptausschuss abgelehnt worden. Die Fraktion Die Unabhängigen hatte einen Personalausschuss gefordert. Unter anderem war die Begründung, dass eine mögliche Umgestaltung der Verwaltung, auch im Zuge der Rücküberführung des Bauhofes, politisch begleitet werden solle. Seidel betonte im Bürgerhaus, diese Forderung sei nicht böswillig gemeint, „noch ist sie Ausdruck großen Misstrauens“. Zukunftssichere Struktur Ziel der Unabhängigen sei es, mit einem Personalausschuss eine „zukunftssichere Struktur der Verwaltung“ zu erreichen. Dies sei auch wichtig für die Politik. Zum Beispiel war Seidel der Meinung, dass die Fülle an Aufgaben im Fachbereich 3 – Stadtentwicklung – „keine gute Idee“ sei.