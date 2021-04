Mega-Projekt bereitet Sorgenfalten

Klaus Hagemeier sparte nicht mit Superlativen für ein europaweites Projekt. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sei ein „Mega-Projekt der Europäischen Union aus dem Jahr 2000“, erklärte der Vorstand der Stadtwerke AöR während der Sitzung des Verwaltungsrates im Bürgerhaus. Aber dieses Mega-Projekt hat auch Auswirkungen auf den Bereich Espelkamp. Und das könnte schnell Millionen-Euro-Ausmaße annehmen.

Zunächst erläuterte Hagemeier, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Ziel habe, europaweit bei natürlichen Gewässern einen guten ökologischen Zustand und bei erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potenzial herbeizuführen. Die betreffenden Gewässer sind im Stadtgebiet Espelkamp die Große und die Kleine Aue, die Flöthe, die Wickriede und der Twiehauser Bach.

Parameter

Ziel ist es, bis zum Jahr 2027 bestimmte vorgegebene Parameter, zum Beispiel bei Phosphor und Ammonium, zu erreichen. Hagemeier sagte aber bereits, dass die Zielsetzung mit 2027 sehr ambitioniert sei und viele Werte eben bis zu dem Zeitpunkt nicht erreicht würden. Dennoch sei nun die entscheidende Phase bei der Richtlinie angebrochen.

Und da sorgt vor allem die Kleine Aue bei den Verantwortlichen durchaus für die ein oder andere Sorgenfalte. Das Gewässer dient als so genanntes Vorflutgewässer für die Kläranlage. Es nimmt die Abwassereinleitungen auf.

„ Ein solcher Filter kostet 1,6 Millionen Euro. Ein solcher Filter kostet 1,6 Millionen Euro. “ Klaus Hagemeier

Um den vorgegebenen Wert zum Beispiel bei Phosphor zu erreichen, sei es notwendig, einen so genannten Tuchfilter einzubauen. Dass dies auf der Ausgabenseite keine Peanuts sind, machte Hagemeier schnell deutlich. „Ein solcher Filter kostet 1,6 Millionen Euro.“ Das könnte wiederum den Einwohnern Espelkamps teuer zu stehen kommen. Denn Hagemeier rechnete vor, dass es durch eine solche Ausgabe zu Steigerungen bei den Abwassergebühren von 16 bis 17 Cent kommen könne.

Der AöR-Vorstand kündigte bereits an, die Stadt werde bei den zuständigen Stellen zu einer solchen Millionenausgabe für die Erreichung der Werte „kritisch Stellung nehmen“.

Monitoring

Hagemeier schlug vor, ein Monitoring, also eine Messung, bei der Kleinen Aue vorzunehmen, um so valide Werte zu erhalten. Auf deren Basis solle dann die beste Lösung ermittelt werden.

Er erläuterte den Verwaltungsratsmitgliedern, warum in Espelkamp diese Problematik besteht. „Die Kleine Aue ist ein kleines Gewässer. Daher ist das Verhältnis zum eingeleiteten Wasser (der Kläranlage, Anm. d. Red.) sehr ungünstig. Wir können die vorgegebenen Parameter für Phosphor und Ammonium nicht erfüllen.“ Ein Tuchfilter könne übrigens nur Phosphor aus dem Wasser herausfiltern, nicht aber Ammonium.

„ Das muss man ganzheitlich betrachten. Das muss man ganzheitlich betrachten. “ Klaus Hagemeier

Die Stadt wolle natürlich das „bestmögliche Wasser bekommen, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten“, sagte Hagemeier. Daher müsse man alle Optionen in Betracht ziehen – auch, dass das Abwasser künftig nicht mehr in die Kleine Aue sondern in die Große Aue, die deutlich mehr Wasser führt, eingeleitet wird. Dafür sei aber entweder ein neues Leitungssystem notwendig, das die Kläranlage mit der Großen Aue verbindet, oder ein kompletter Neubau der Abwasseranlage. „Das muss man ganzheitlich betrachten“, sagte Hagemeier.

Zusammenarbeit

Auf die Frage von Gerd-Udo Sasten, ob die vor mehr als drei Jahren in Betrieb genommene vierte Reinigungsstufe der Kläranlage nicht die Elemente herausfiltern könne, musste Hagemeier mit „Nein“ antworten. Die helfe bei Phosphor nicht. Paul-Gerhard Seidel, Unabhängige, regte eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen an. Dazu erklärte Hagemeier, dass die Abwasseranlage in Lübbecke bereits eine entsprechende Filtration habe. „Und in Rahden passen die Werte, weil nicht so viel eingeleitet wird.“ Die Thematik soll nun im Ausschuss für Stadtentwicklung und Klimaschutz besprochen und eine Empfehlung ausgearbeitet werden.