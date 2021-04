Das Thema Impfen bewegt bundesweit die Gemüter: Wann bin ich an der Reihe? Welcher Prioritätsgruppe gehöre ich an? Sind womöglich Gefahren damit verbunden? Sobald Impfstoff zur Verfügung steht und die allgemeine Priorisierung aufgehoben wird, will die Firma Harting all ihren Mitarbeitern ein Impfangebot machen können und hat deshalb damit begonnen, in Espelkamp ein Impfzentrum für seine Belegschaft aufzubauen. Das hat Detlef Sieverdingbeck, Zentralbereichsleiter Kommunikation bei der Technologiegruppe mitgeteilt. Rückzugsräume „Das Impfzentrum wird derzeit im Werk 8, dem ehemaligen Gebäude der Firma Planmöbel an der Königsberger Straße eingerichtet“, erläutert Personalreferent Tim Franke, der seit Februar 2020 auch Pandemiebeauftragter ist. Dort sollen zwei bis drei Impfstraßen entstehen und die hauseigene Tischlerei baut auch an den notwendigen Ruhezonen und Rückzugsräumen für Arztgespräche. „Fertig sein soll unser Impfzentrum am 14.