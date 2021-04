Er ist die gute Seele am Thomasgemeindezentrum und das „Mädchen für alles“ – und dies nun schon seit 25 Jahren. Keine Frage – Arnhold Steffan ist als Küster der evangelischen Martins-Kirchengemeinde ein fester Bestandteil des Gebäudes an der Isenstedter Straße. Pfarrer Friedrich Stork bringt es beim Treffen im Gemeindehaus auf den Punkt: „Es ist eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Man kann sich auf ihn verlassen.“ Viel Leidenschaft Bei einem Blick zurück fällt dem bescheidenen Küster so manch lustige Anekdote zu seiner Tätigkeit ein, die zunächst an der Martinskirche begann. „Da war ich bis ins Jahr 2000.“ Gemeinsam mit dem Schwedenkindergarten hatte er dort ein großes Areal zu betreuen. Und das hat er gleich von Anfang an mit viel Leidenschaft gemacht. Der Schwedenkindergarten habe ja zur Martinskirche gehört. „Das war eine Einheit. Es war ein wunderschönes Arbeiten“, erinnert sich Steffan, dem bis heute der Schwedenkindergarten besonders ans Herz gewachsen ist. „Das ist ein so schönes Gelände dort.“ Mit dem neuen Jahrtausend verschob sich der Tätigkeitsschwerpunkt von Steffan – weiter in Richtung Thomaskirche. Zunächst pflegte er die kompletten Außenanlage. Ab 2007 wurde der Umzug von der Martins- zur Thomaskirche endgültig vollzogen.