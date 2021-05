Zukunft der Sportstätten in Espelkamp: Ausschuss-Mitglieder stimmen für die Gründung eines Arbeitskreises

Espelkamp -

Von Felix Quebbemann

Die Zukunft des Sports und der Sportstätten in Espelkamp soll mithilfe eines Arbeitskreises in die richtige Bahn gelenkt werden. Dafür hat sich der Sportausschuss einstimmig in seiner Sitzung ausgesprochen.