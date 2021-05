Die Forderung nach Aufarbeitung der Geschehnisse am Söderblom-Gymnasium in den 1960-er Jahren hat auch den ehemaligen Leiter des Espelkamper Gymnasiums, Fritz Sundermeier, erreicht. Ein ehemaliger Schüler aus den 60-Jahren hat gefordert, den Geschehnissen in der Geschichtsschreibung mehr Aufmerksamkeit einzuräumen und die Vorfälle aufzuarbeiten (wir berichteten). Dabei verglich er die damaligen Zustände am Söderblom mit denen an der Odenwaldschule. „ Von einem ehemaligen Schüler des Söderblom-Gymnasiums werden ungeheuerliche Vorwürfe erhoben. “ Fritz Sundermeier Kritisch hinterfragt nun Fritz Sundermeier in seiner Stellungnahme Äußerungen des ehemaligen Schülers und spricht an einer Stelle gar von „böswilliger Verleumdung“.