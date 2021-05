Neue Ideen weiterhin erwünscht

Er und einige Mitglieder treten nicht zur Wiederwahl an, wenn am 16. Juni im Bürgerhaus Espelkamp neu gewählt wird. Wahlvorschläge sind noch bis zum 14. Mai im Rathaus einzureichen.

Während der Sitzung blickte Reinhard Rödenbeck auf die zurückliegende Legislaturperiode und die zehn Jahre, in denen er als Sprecher des Beirates mitgewirkt hat. Für den neuen Seniorenbeirat wünsche er sich zuallererst, dass sich in den durch Corona beeinflussten Zeiten genügend Bewerber finden – aus den Vereinen und Verbänden und vor allem auch aus privaten, nicht organisierten Bereichen. Zudem hoffe er, dass im neuen Beirat wieder mehr Frauen sitzen. Angesichts der bisher eingegangenen Bewerbungen sehe es für die Erfüllung dieses Wunsches gut aus, sagte Mark Schnieder von der Stadt Espelkamp.

„Ganz besonders ans Herz legen möchte ich dem neuen Seniorenbeirat die angestoßene Ehrenamtsbörse“, sagte Rödenbeck. Damit könne vielen Menschen der Alltag erleichtert werden. Das Angebot könne Generationen verbinden und Solidarität fördern. Dies sei dem Beirat stets ein wichtiges Anliegen. Des Weiteren müsse am Internet-Auftritt „Senioren in Espelkamp (SIE)“ gearbeitet werden.

Rödenbeck ging in seinem Rückblick unter anderem auf eines der größten Projekte der vergangenen Jahre ein: die Umgestaltung des Borås-Parks zu einem Mehrgenerationen-Fitness-Park. Mehrere Boule-Gruppen hätten sich seither gebildet. Das Gelände werde insgesamt von allen Generationen gut angenommen und biete noch Platz für weitere Ideen und Vorhaben.

Auf Wunsch vieler Bürger werde es künftig wieder mehr Bäume im Borås-Park geben. „Es wird zwar kein Wald, aber vereinzelt sollen wieder Bäume nachgepflanzt werden“, sagte Rödenbeck. Außerdem solle im Park eine kleine gepflasterte Fläche mit Stromanschluss für kleinere Veranstaltungen angelegt werden. „Wir haben noch etwas Geld aus dem Projekt übrig.“

Gunter Kramer hob die Initiative des Seniorenbeirates für die Errichtung von Rettungspunkten an vielen der Espelkamper Ruhebänke in der Innenstadt und am Biberteich hervor. Ein Beiratsmitglied wies darauf hin, dass es die Idee der Seniorenparkplätze „bis nach Regensburg geschafft“ habe.

„Mobilität und ÖPNV sind Projekte, die der Seniorenbeirat im Auge behalten sollte“, sagte Reinhard Rödenbeck. Er könnte sich vorstellen, dass ein oft ausgesprochener Wunsch nach E-Ladesäulen für Fahrräder realisiert werden könnte. „Zwar nicht wie vorgeschlagen im Borås-Park, dafür aber auf dem Wilhelm-Kern-Platz – bei dessen geplanter Umgestaltung.“

In Rödenbecks Abschiedsworten als Vorsitzender des Seniorenbeirates klang trotz der vielen erfolgreichen Projekte ein wenig Wehmut mit. Er meinte, in der Runde der anwesenden Gäste interessierte Bewerber für die Mitarbeit gesehen zu haben.

Der Seniorenbeirat sei wichtig für Espelkamp, auch wenn viele Senioren im Rat der Stadt vertreten seien. „Ein Ratsmitglied hat eine ganz andere Sichtweise und muss sie auch haben“, sagte Rödenbeck. Der Beirat dürfe und könne unter anderen Gesichtspunkten und Rahmenbedingungen arbeiten, um seine Ziele zu verwirklichen und sich aktiv an der Kommunalpolitik zu beteiligen. „Außerdem macht die Arbeit für seniorengerechte Lösungen in den Bereichen Soziales, Gesundheitswesen, Kultur, Weiterbildung, Mobilität und ÖPNV auch Spaß“, sagte der scheidende Vorsitzende. Dem neuen Beirat wünschte er viele neue Ideen.