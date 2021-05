Aus für Real!

Der Real-Markt an der General-Bishop-Straße am Ortseingang von Espelkamp schließt zum 31. März 2022. Diese Mitteilung der Real-Pressestelle bestätigt die Befürchtungen, die mit dem Verkauf der Real GmbH an di SCP Group im vergangenen Jahr stetig einhergingen.

Von der Schließung betroffen sind insgesamt 88 Mitarbeiter. „Für alle Real-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor Ort gilt in diesem Fall ein Sozialplan, der mit dem Real-Gesamtbetriebsrat vereinbart wurde und durch den die 88 Personen, die derzeit im Markt in Espelkamp tätig sind, abgesichert werden“, teilte Frank Grüneisen, Abteilungsleiter Externe Kommunikation der Real-GmbH in einer Pressemitteilung mit.

Keine Optionen

Die Mitarbeiter des Espelkamper Marktes wurden nach Informationen dieser Zeitung erst am heutigen Donnerstag von der Schließung informiert.

Nach der Übernahme der Real GmbH durch die SCP Group im Sommer 2020 werden derzeit im Rahmen eines Transformationskonzeptes möglichst viele Real-Standorte an andere Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel abgegeben. „Dadurch hat die deutlich überwiegende Mehrheit der aktuell insgesamt rund 32.000 Beschäftigten eine Zukunft, wenn auch mittelfristig nicht mehr unter der Marke Real“, so Grüneisen weiter.

In einigen Fällen müssen jedoch auch Schließungen in Betracht gezogen werden, wenn die Prüfung aller anderen Optionen keinen Weiterbetrieb mehr ermöglichte. Dies betrifft nun auch den Markt in Espelkamp.

Intensive Bemühungen

Trotz aller bisherigen intensiven Bemühungen und Gespräche sei für den Markt in Espelkamp kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden worden. „Eine Weiterbetreibung des Standortes ist leider unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive muss daher der Markt zum 31. März 2022 geschlossen werden. Real betreibt den Standort mit 6.345 Quadratmetern Verkaufsfläche seit 1978“, teilt Grüneisen weiter mit.

„ Eine Weiterbetreibung des Standortes ist leider unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich nicht darstellbar. Eine Weiterbetreibung des Standortes ist leider unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich nicht darstellbar. “ Frank Grüneisen

„Diese schwere Entscheidung wurde nicht ohne die eingehende Prüfung aller Möglichkeiten getroffen. Wir haben an dem Standort eine schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund sehr hoher Verluste in den vergangenen Jahren, denen zugleich enorme Betreibungs- und Mietkosten gegenüber stehen. Auch wenn man kurzfristige, durch Corona bedingte Umsatzsteigerungen in die Rechnung mit einbezieht, wäre eine Fortsetzung der Betreibung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch nicht verantwortbar und könnte den Transformationsprozess insgesamt gefährden“, begründet Bojan Luncer, CEO und Arbeitsdirektor der Real GmbH, diesen Schritt.

„Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen und sie spiegelt nicht die harte Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Standort wieder. Dennoch ist die Schließung leider notwendig.“