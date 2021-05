Die Anzahl der Sportvereine im Stadtgebiet Espelkamp hat sich zwar in den vergangenen Jahren kaum verändert. Sorgenkinder aber gibt es im Espelkamper Vereinssport dennoch. Dies stellte Helmut Schemmann, Geschäftsführer des Kreissportbundes Minden-Lübbecke, in seinem Vortrag im vergangenen Ausschuss für Generationen, Sport und Vereinswesen heraus. So habe die Stadt Espelkamp im vergangenen Jahr 38 Sportvereine mit 10.047 Mitgliedern gehabt. Im Jahr 2011 waren es 39 Vereine mit noch 10.233 Mitgliedern. „Das ist ein leichter Rückgang von 1,82 Prozent“, sagte Schemmann im großen Saal des Bürgerhauses. Auch der Organisationsgrad, also der Anteil der Bevölkerung, die in Sportvereinen organisiert sind, ist leicht gefallen auf 39,88 Prozent in 2020 (2011: 40,59 Prozent). Diesen Rückgang bezeichnete Schemmann jedoch als minimal.