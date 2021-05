Der Biberteich gehört mittlerweile zu einem beliebten Naherholungsgebiet in der Innenstadt. Das ist vielen fleißigen ehrenamtlichen Händen und auch einigen politisch bedeutsamen Entscheidungen der vergangenen Jahre zu verdanken. Zu den ehrenamtlichen Bürgern, die in den vergangenen Tagen und Wochen den Biberteich auf Vordermann gebracht haben, um die Aufenthaltsqualität noch einmal zu erhöhen, gehört Roland Quarder. Insektenhotel Er hat ein bisschen über die jüngsten Arbeiten erzählt und ist mit dem Ergebnis zufrieden. So wurde das Insektenhotel optimiert. Ein Baum wird bald mit Windspielen zum Klingen gebracht. Wer das erleben will, muss nur einmal nördlich der Thomaskirche den Fußweg nehmen.