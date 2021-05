Sie kämpft für globale Gerechtigkeit

Auf Platz 19 der Landesliste der NRW-Grünen gesetzt, betrachtet sie in einer Videopressekonferenz mit Minden-Lübbecker Journalisten angesichts der aktuellen Umfragewerte der Bündnisgrünen bei der „Sonntagsfrage“ den Einzug in den Bundestag als „aussichtsreich“. In der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren, kam Schahina Gambir als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland und wuchs in Lindhorst nahe Stadthagen auf. Nach dem Abitur hat die gelernte Veranstaltungskauffrau ihren Bachelor in Politik- und Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Aktuell studiert sie in einem Masterstudiengang Gender Studies (Geschlechterforschung) und leitet nebenberuflich das Wahlkreisbüro des Grünen-Landtagsabgeordneten Matthi Bolte-Richter in Bielefeld. Seit 2015 in der Partei aktiv Seit 2015 ist sie bei den Bündnisgrünen aktiv. Sie war im Landesvorstand der Grünen Jugend NRW tätig und baute die Grüne Jugend in Bielefeld mit auf. Zurzeit ist sie Sprecherin im Bielefelder Kreisvorstand. Ihr Entschluss, die Politik auf Bundesebene mitgestalten zu wollen, entstand nach dem rechten Terroranschlag in Hanau im vergangenen Jahr.