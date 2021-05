Ein Interprofessionelles Pfarrteam (IPP) – was ist das denn? Die Evangelische Martins-Kirchengemeinde in Espelkamp hat nun ein solches Team. Es bedeutet nichts anderes, als das Pfarrstellen auch mit Diakonen besetzt werden können. Liane Stork ist eine solche Diakonin. Seit dem 1. Mai bekleidet sie eine halbe Pfarrstelle in der Martins-Kirchengemeinde. Das IPP ist nicht neu. Aber in Espelkamp ist es etwas Besonderes. Denn Liane Stork ist die Ehefrau von Friedrich Stork, hauptamtlicher Pfarrer der Martins-Kirchengemeinde. Dienstgespräche Wer nun aber glaubt, dass es im Haushalt der Storks nur noch um Kirchenthemen geht, der irrt gewaltig. „Wir haben feste Termine für Dienstgespräche“, sagt Friedrich Stork. Gespräche am Mittagstisch über die Predigt in einer Woche oder den nächsten Gesprächskreis – das würde wahrscheinlich auch der zwölfjährige Sohn nicht mitmachen, sagen die Beiden. Liane Stork ist so etwas wie eine Quereinsteigerin. Sie ist nämlich studierte Sozialarbeiterin. Pfarrerin war damals zwar spannend – aber nicht auf der Agenda.