Reinhard Bösch, Ortsvorsteher in Isenstedt, hat sich in der vergangenen Ratssitzung aufgeregt. Denn die illegale Müllentsorgung im Bereich des Isenstedter Mittellandkanals und auch an der Grillhütte habe in diesem Jahr enorm zugenommen. „Es vergeht keine Woche, in der ich nicht beim Bauhof anrufe.“ Einer der Müll-Hot-Spots in Isenstedt ist die Grillhütte. Da würden Sack um Sack von den ehrenamtlichen Helfern der Dorfgemeinschaft wie auch vom Bauhof weggebracht. Heraus hob der Isenstedter Ortsvorsteher dabei Bärbel und Wilhelm Viermann. Nase voll Bösch hat die Nase voll von den illegalen Müllentsorgern. „Das ist eine Dreistigkeit hoch drei.“ Sie könnten ja gerne ihr Essen, das zumeist von Schnellrestaurants stamme, mitbringen. Aber dann sollten sie ihren Müll wieder mitnehmen. Besonders gefährlich werde es, wenn Flaschen kaputt gingen. Dies sei nicht nur für die Menschen, die barfuß in eine Scherbe treten, sehr gefährlich. Wildtiere könnten sich Pfote und Huf verletzen und im schlimmsten Fall an den Wunden verenden.