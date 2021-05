Es war 11.30 Uhr, als die Glocken der Thomaskirche am Freitag anfingen zu läuten. Eine Menschentraube hatte sich auf dem neuen Vorplatz des Thomas-Gemeindezentrums versammelt – unter ihnen Pfarrer Friedrich Stork mit Ehefrau Liane, das Unternehmer-Ehepaar Margrit und Dietmar Harting sowie Rüdiger Vogt vom Stemweder Unternehmen Vogt-Bau. Sie hoben eine Plane an und enthüllten die Martinsskulptur, die nach vier Jahren endlich wieder an ihren angestammten Platz – vor der Thomaskirche – zurückgekehrt ist. Im Mai 2017 wurde die Figur, die das Symbol der Martins-Kirchengemeinde ist, abgebaut. Schließlich sollte die Kirche zum Gemeindezentrum umgebaut werden. Die Reise der Skulptur jedoch sollte viel länger dauern als geplant. Dafür sorgte der Brand der Thomaskirche im März 2018.