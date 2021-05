Espelkamp per Rätsel kennenlernen

Das weiß wohl kaum jemand besser als die Espelkamper Stadtführer. Und sie haben nun eine tolle Idee umgesetzt. Dabei haben sie sich inspirieren lassen – unter anderem von bunten Vögeln an Hauswänden, von den vielen Bäumen und von den Städtepartnerschaften.

All dies ist jetzt Anlass für die Stadtführer gewesen, einen Spaziergang zu machen und das Espelkamper Stadträtsel einmal etwas anders zu gestalten.

Sie vereinen nämlich beides zu einem spannenden Pfingstspaziergang mit Schnitzeljagd.

Dieses Event wird von Pfingstsonntag, 23. Mai, bis Pfingstmontag, 24. Mai, angeboten. Dabei wird ein Einkaufsgutschein des Marktkaufs Espelkamp in Höhe von 50 Euro verlost. „Wir haben, seitdem Corona den Alltag bestimmt, nur wenige Führungen anbieten können“, erklärt Stadtführer Karl-Heinz Tiemeier.

Die Stadtführer werden bei dem Rätselspaziergang zwar nicht vor Ort sein, erläuterte Tiemeier bei der Vorstellung der Veranstaltung am Stadtbrunnen. Informativ werde es aber dennoch für alle Teilnehmer.

Heike Seliger, die die Idee des Stadträtselspaziergangs umgesetzt hat, erläuterte, dass die Teilnehmer beim diesem Gang durch die Stadt auf sich allein gestellt sind, aber jede Menge Zeit haben. An den beiden Veranstaltungstagen sind extra angefertigte Info-Tafeln an markanten Punkten in der Innenstadt aufgestellt, um die Teilnehmer anzuleiten, sagt Seeliger. Sie ist überzeugt, dass sowohl Einheimische wie Auswärtige den Rundgang mit einem Streifzug entlang des Biberteichs , des Grünangers und des Borås-Parks unbegleitet und eigenständig durchlaufen und das Stadträtsel ohne zusätzliche Hilfe absolvieren können.

Nur der Startpunkt wird verraten. Der ist nämlich an der Thomaskirche , direkt am Kreisverkehr Isenstedter Straße/Breslauer Straße. Dort finden die Spaziergänger sowohl die notwendigen Erläuterungen zum weiteren Vorgehen wie auch die erste von sieben Fragen. Genauso viele Stationen erwarten die Teilnehmer. Aus jeder Lösung muss letztlich ein bestimmter Buchstabe genommen werden, um das Lösungswort zu bilden. „Der Spaziergang ist in einer Zeit von einer Stunde bis eineinhalb Stunden zu bewältigen“, sagt Seliger. „Die Fragen sind so gewählt worden, dass sie ohne Schwierigkeiten zu beantworten sind“, verspricht sie außerdem. An vielen Stationen gibt es zusätzlich zu den Fragen QR-Codes, die die Spaziergänger über Espelkamps Besonderheiten informieren.

Die Stadtführer erwarten eine hohe Teilnehmerzahl. Gleichwohl bitten sie darum, dass es keinen Treff und keine größeren Menschenansammlungen geben möge und sich alle an die Corona-Regeln halten sollen. Der Startzeitpunkt ist an den beiden Veranstaltungstagen frei wählbar.

Das Lösungswort muss bis spätestens 31. Mai per E-Mail an stadtraetsel@espelkamp.de unter Angabe von Vor- und Nachnamen, Wohnort und einer E-Mail-Adresse oder per Post mit dem Stichwort „Pfingsträtsel 2021“ an den Stadtmarketingverein Espelkamp Wilhelm-Kern-Platz 1, 32339 Espelkamp geschickt werden. Unter den richtigen Einsendungen wird der Gutschein verlost. Dieser wird dann vom Stadtmarketingverein an den Gewinner überreicht. Alle Teilnahmebedingungen finden sich auch auf der Internetseite für die Stadträtsel auf der städtischen Homepage www.espelkamp.de.