„Es ist zum Kotzen.“ Zugegeben, diese Wortwahl hört man selten in einem Ausschuss. Addi Alexis Schaefer hat sich aber dieser deutlichen Worte bedient, um einmal die Situation der Kulturschaffenden in der Pandemie zu beschreiben. Die Sitzung des Kulturausschusses fand im großen Saal des Bürgerhauses statt. Die anwesenden Kulturschaffenden sollten in der Gremiumssitzung einmal mitteilen, wie die Pandemie das kulturelle Leben in ihren Einrichtungen lahm gelegt hat und auch noch immer beeinflusst. „ Für Addi sehe ich noch lange schwarz. “ Torsten Siemon Addi Schaefer ist seit mehr als vier Dekaden der Präsident des Bürgervereins Gestringen und leitet in dieser Funktion die Kleinstkunstbrettlbühne in der Alten Schule in Vor-Gestringen. Dort steht der Betrieb komplett still – und das wird sich wohl in den nächsten Wochen noch nicht ändern.