Die Fußballer von Türk Gücü bekommen nun offensichtlich doch schneller ihr Umkleidegebäude als gedacht. Im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagnachmittag sprach sich eine große Mehrheit der Politiker dafür aus, den Bau der Umkleidekabinen zu beginnen. Und das, obwohl der von der Stadt gestellte Förderantrag innerhalb des Bund-Länder-Programms „Investitionspakt Sport“ negativ beschieden wurde. Das bedeutet, dass die Stadt für die Kosten von einer halben Million Euro komplett aufkommen muss. Laut Verwaltungsvorschlag, der auch so vom Ausschuss mehrheitlich angenommen wurde, sollen die 500.000 Euro als überplanmäßige Ausgabe aus dem Haushalt genommen werden – und zwar zu Lasten der Sporthalle in der Altgemeinde. Auch für dieses Gebäude hatte die Stadt gleich zwei Förderanträge gestellt – beide erfolglos. Zu viele Anfragen André Köster, zuständiger Sachgebietsleiter, erläuterte die Absagen vor allem mit einer Überzeichnung der meisten Förderprogramm.