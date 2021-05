Die Schwimmer sind von der Corona-Pandemie sicherlich sehr hart getroffen worden. Wer nicht gerade einen 25-Meter-Pool in seinem Garten sein Eigen nennen kann, ist derzeit gezwungen, zu warten und zu hoffen, dass die Inzidenz-Zahlen weiter runtergehen. Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, hat in der Verwaltungsratssitzung am Donnerstagnachmittag allen Schwimmern, ob nun Freizeit- oder Sportschwimmern, Hoffnung gemacht. Hoffnung darauf, dass das Schwimmen mindestens unter freiem Himmel bald wieder möglich ist. „ Was danach ist, wissen wir noch nicht. “ Horst Radtke Hagemeier geht davon aus, dass das Waldfreibad „in etwa vier Wochen, in der vorletzten Juni-Woche“ wieder öffnet. Den Verwaltungsratsmitgliedern sagte er: „Die Vorbereitungen für die Freibad-Saison laufen.