Zum neunten Mal haben sich Bürger aus Espelkamp und Umgebung zum so genannten Friedensspaziergang am Borås-Park getroffen. Es fanden sich etwa 50 Teilnehmer ein, also deutlich weniger „Spaziergänger“ als in den vorherigen Protestmärschen. Grundrechte Die Absicht der Teilnehmer war es, für ihre Grundrechte einzutreten. Organisator Udo Neikes sagte: „Wir fordern eine freie Entscheidung über Impfung und Testung an uns und unseren Kindern.“ Mitorganisator Viktor Harder unterstützte diese Forderung. Einer der Redner auf dem Wilhelm-Kern-Platz war zudem Dietrich Janzen, der für die Partei Bündnis C im Espelkamper Stadtrat sitzt. „Weltelite“ Er tat sich dadurch hervor, neben einem verharmlosenden Vergleich von Corona mit einer Grippe die Situation rund um die Corona-Politik in Deutschland mit Zuständen wie in totalitären Systemen – beispielsweise in der ehemaligen Sowjetunion – zu vergleichen. Er sehe da „Parallelen“.