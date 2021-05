Derartige Äußerungen, wie die von Dietrich Janzen (Bündnis C) am vergangenen Samstag sind in Espelkamp so von einem Ratsmitglied wohl noch nicht vorgekommen. Die Reaktionen zahlreicher Ratsfraktionen zeigen, dass Janzen eine Grenze überschritten hat. Dies betonte unter anderem Paul-Gerhard Seidel, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen, deutlich im Gespräch mit dieser Zeitung. Jedes Märchen habe mehr Inhalt und Wahrheit als das, was Dietrich Janzen am Samstag während des Friedensspaziergangs mitgeteilt habe. „ Das ist unerträglich. “ Paul-Gerhard Seidel Janzen hatte unter anderem während seine Rede auf dem Wilhelm-Kern-Platz gesagt, dass das Coronavirus von einer globalistischen, selbernannten Weltelite in Umlauf gebracht worden sei.