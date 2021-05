Diese Distanz ergibt sich bei einer kompletten Umrundung unseres Bundeslandes auf Pfaden in Sichtweite zur Landesgrenze. In nicht allzu ferner Zukunft wird der 62-jährige Ralf Spilles aus Kreuzau in der Eifel diese Strecke buchstäblich Schritt für Schritt zurückgelegt haben. In Etappen von bis zu 20 Kilometern Natürlich läuft Spilles das nicht am Stück, sondern in vielen ein- bis zweitägigen Wanderetappen bis 20 Kilometer, stets in einem selbstbestimmten Tempo. Für Ralf Spilles geht es nicht um das Bewegen der Beine in sportlichem Tempo, ihm geht es um das Drumherum – das Erleben von Landschaft und Leuten. Die teilweise langen An- und Abfahrten zu seinen Teilstrecken bewältigt er weitgehend mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was, wie er augenzwinkernd sagt, oftmals die größte Herausforderung darstelle. „Ich komme aus der Nordeifel und habe das Wandern mit in die Wiege gelegt bekommen.