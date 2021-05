Beate Henke übernimmt Vorsitz

Eine weniger erfreuliche Nachricht hatte die stellvertretende Vorsitzende Bärbel Brandt gleich zu Beginn der Versammlung. Der Vorsitzende Ernst Becker könne aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein und habe deshalb auch sein Amt zur Verfügung gestellt. „Diese Nachricht hat uns im Vorstand sehr unverhofft und sehr schmerzlich getroffen“, sagte Brandt. Sie freue sich aber, dass sich Beate Henke bereit erklärt habe, für den Vorsitz zu kandidieren. Henke wurde im späteren Verlauf der Abends einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Veranstaltungen in der Saison 2021/2022 werden trotz der aktuellen Entwicklung der Pandemie erneut nicht im Abo zu buchen sein, sondern nur im Einzelverkauf. „Das Programm enthält 22 Aufführungen in allen Sparten“, kündigte Bärbel Brandt an und lobte mehrfach die engagierte Arbeit und gute Kommunikation mit Geschäftsführerin Gabi Kopp „in diesen schwierigen Zeiten für den Kulturbetrieb“.