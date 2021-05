Reisen in entfernte Länder – in den vergangenen Monaten für viele wohl nur ein Traum. Für Christine Lauterbach aus Espelkamp und Ulrike Keulertz aus Bad Oeynhausen aber eine berufliche Notwendigkeit. Ihr Einsatzgebiet ist das afrikanische Land Tansania. Und dort sind sie als Missionarinnen der Stiftung Hand in Hand tätig. Was sie bei ihrem letzten Aufenthalt erlebt haben, war aber selbst für die langjährigen Missionarinnen aus Espelkamp und Bad Oeynhausen absolutes Neuland. „Wenige Stunden vor unser Landung in Tansania, ist Präsident Magufuli gestorben“, erläutert Lauterbach die ungewöhnliche Situation. Das Land befand sich in Staatstrauer. Überall seien Menschen zum Präsidenten interviewt worden.